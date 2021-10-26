Лиса сорвала футбольный матч в Эстонии

Курьезный эпизод произошел в чемпионате Эстонии. Во время футбольного матча на поле выбежала лиса, сообщает 24 Канал.

Поединок молодежных команд Гелиоса и Нарвы Транс посетил незваный гость. Судья несколько раз останавливал игру из-за лисы, которая любопытно бегала по футбольному полю.

Сначала она заинтересовалась полиэтиленовым пакетом, который лежал недалеко от углового. А дальше решила проверить состояние поля, пробежавшись из одних ворот к другим. Футболисты только стояли и наблюдали за спринтом животного.

Охрана стадиона взяла палки и попыталась ими выгнать лису из газона. Сначала им это удалось, животное выбежало за пределы поля, но впоследствии снова решило вернуться на поле. Полностью выгнать лису из газона удалось далеко не с первого раза.