Легендарный Майк Тайсон подтвердил бой с блогером

Знаменитый американский боксер проведет бой в феврале 2022 года. Ожидается, что Майк Тайсон должен подраться с блогером Логаном Полом, сообщает Сегодня.

Экс-чемпион мира в супер тяжелом весе по версии WBC, WBA и IBF, которому ранее установили трехметровый памятник в знаменитой пиццерии Mulberry Pizzeria, отметил, что скептически относиться к будущему сопернику.

"Я собираюсь провести бой в феврале, Довольно скептически отношусь к сопернику, но, с другой стороны, этот соперник весьма стимулирующий" , — приводит слова 55-летнего Тайсона The Sun.

В ноябре 2020 года Тайсон провел выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Роем Джонсом. Восьми раундовый бой завершился вничью.

На счету 54-летнего Майка 58 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. Еще два поединка признали несостоявшимися.

Логан Пол в последнем поединке встречался с экс-чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером. Выставочный поединок завершился вничью.