На Закарпатье школы и детсады остались без отопления

Почти 30 школ на Закарпатье остались без газоснабжения: дети в Мукачево и окрестностях учатся дистанционно, сообщает ТСН.

Отапливать учебные классы нечем. Без тепла остались и дошкольники. Однако их пока согревают электрическими обогревателями.

В управлении образования говорят, что отопительный сезон сорван, потому что предыдущий газопоставщик сотрудничество прекратил. Другой, с кем пытались подписать договор, не согласился со стоимостью 34 гривны за кубический метр. Местные власти, спасая ситуацию, подали документы в "Нафтогазтрейдинг". Но даже если сделку подпишут, отопление в учебных заведениях удастся запустить не раньше ноября.