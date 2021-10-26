На Закарпатье школы и детсады остались без отопления
Почти 30 школ на Закарпатье остались без газоснабжения: дети в Мукачево и окрестностях учатся дистанционно, сообщает ТСН.
Отапливать учебные классы нечем. Без тепла остались и дошкольники. Однако их пока согревают электрическими обогревателями.
В управлении образования говорят, что отопительный сезон сорван, потому что предыдущий газопоставщик сотрудничество прекратил. Другой, с кем пытались подписать договор, не согласился со стоимостью 34 гривны за кубический метр. Местные власти, спасая ситуацию, подали документы в "Нафтогазтрейдинг". Но даже если сделку подпишут, отопление в учебных заведениях удастся запустить не раньше ноября.
"Цены на газ на бирже ежедневно росли. Газопоставщик расторг договор в связи с тем, что для него было не рентабельно поставлять газ для нас дальше. Еще в конце августа был объявлен тендер по поставкам газа для учебных заведений, где мы заложили цену 34 гривны. Но ни один участник на эту цену не отозвался", - говорит начальница отдела образования, молодежи и спорта Мукачевской ОТГ Екатерина Кришинец-Андялоший.