Ляшко "успокоил" сомневающихся в вакцинации: от инсульта умирают чаще

С начала вакцинальной кампании и до середины сентября в Украине было 95 смертей среди вакцинированных. 77 из них не были связаны с вакцинацией, по остальным 18 еще продолжались исследования. О том, какая статистика подобных случаев есть на сегодняшний день, и почему так происходит, рассказал в интервью изданию "Украинская правда"﻿ министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает Украинская правда.

На вопрос о статистике летальных случаев после иммунизации на сегодняшний день, конец октября, Ляшко ответил следующее:

"119. Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации. В частности, летальные случаи. Но эта цифра ни о чем. Если вы посмотрите на количество людей, которые умирают в Украине за определенный период времени".

Далее министр попытался "тактично" уйти от неприятной темы.

"Например, от инсульта каждые 6 минут умирает человек. И он может произойти у пожилого человека, который пришел за прививкой, и в очереди за прививкой, и через 5 минут после нее", – пояснил он свою позицию.

Когда же его спросили, есть ли в Украине хотя бы один случай доказанной связи между прививкой и смертью человека, он сообщил:

"Я не возглавляю национальную комиссию по расследованию, но если бы такой случай был, мне бы доложили".