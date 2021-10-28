Что такое офшор, и почему туда прячут богатство

В начале октября более 600 журналистов-расследователей обнародовали массив документов 14 компаний, которые регистрировали и обслуживали офшорные фирмы более 300 чиновников из 90 стран мира. Они вошли в историю как Pandora Papers. Упоминается в них и президент Украины Владимир Зеленский и люди из его окружения. В частности, согласно документам, офшорные компании «Квартала 95» в 2021-м получили $40 млн от компаний олигарха Игоря Коломойского, сообщает PaySpace Magazine.

Это не первый скандал, связанный с офшорами. В 2016 году более 11 миллионов файлов было изъято из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Они продемонстрировали, что выдающиеся политики, бизнесмены и сверхбогатые люди использовали офшорные счета. Эта утечка конфиденциальных документов в народе называется «панамагейт». Давайте разберемся, что такое офшоры вообще и чем они привлекают мировых лидеров.

Во-первых, стоит заметить, что офшоринг является вполне законным явлением. Офшорными называют страны, которые предлагают особые условия ведения бизнеса нерезидентам. Обычно они включают:

благоприятное налоговое законодательство (поэтому их еще называют налоговыми гаванями);

менее жесткие правила (например, относительно отчетности);

минимум рисков;

экономию средств;

защиту активов;

конфиденциальность.

Виды офшоринга

Существует несколько видов офшоринга: деловой, инвестиционный и банковский.

Офшорный бизнес

Компании со значительными продажами за рубежом могут воспользоваться возможностью сохранять прибыль на офшорных счетах в странах с меньшей налоговой нагрузкой.

Гонконг предоставляет наибольшие преимущества при регистрации оффшорных компаний среди всех азиатских стран. Фото: pixabay.com

Офшорные инвестиции

Офшорные инвестиционные счета обычно открываются на имя корпорации, например, холдинговой компании или общества с ограниченной ответственностью, а не физического лица. Интерес к офшорным инвестициям продиктован возможностью воспользоваться налоговыми льготами, повысить защищенность активов и конфиденциальность.

Офшорные банки

Люди и компании могут использовать офшорные счета, чтобы избежать неблагоприятных обстоятельств, связанных с хранением денег в банке в своей стране. Владелец офшорных банковских счетов меньше подвергается аресту со стороны органов власти. Однако большинство субъектов хозяйствования делают это, чтобы избежать налоговых обязательств.

По данным Национального бюро экономических исследований США, сегодня примерно 15% всех стран мира являются налоговыми гаванями. Большинство из них — маленькие и богатые. Поскольку офшорная компания является нерезидентом и осуществляет свои операции за рубежом, она не связана местными корпоративными налогами в стране, где зарегистрирована. Иными словами, если компания зарегистрирована на Багамских островах, то не подлежит налогообложению местными корпоративными налогами, поскольку занимается операциями за пределами Багамских островов.

Багамские острова позволяют создать оффшорную компанию всего за несколько дней. Фото: pixabay.com

Примеры офшорных зон

Багамские острова

Страна предусматривает освобождение от налогообложения в течение 20 лет для офшорных компаний и акционеров. Бизнес должен платить только установленный годовой взнос. Компаниям в этой стране не нужно публиковать свои счета и балансы. Создать офшорную компанию можно всего за несколько дней, к тому же не придется беспокоиться о разрешениях, лицензиях и тому подобное.

Гонконг

Гонконг, который является частью Китайской Народной Республики, предоставляет наибольшие преимущества при регистрации офшорных компаний среди всех азиатских стран. Ставка корпоративного налога составляет 0% для тех, кто работает за пределами Гонконга. Однако, если вы ведете деятельность в пределах этой юрисдикции, то обязаны платить 16,5% прибыли в виде налогов.

Каймановы острова

Это одно из самых популярных мест для офшорных хедж-фондов. Основной причиной является ставка корпоративного налога 0%. Во-вторых, нет налога на прибыль, а плата за регистрацию и обновления офшорных компаний ниже, чем в других странах. Кроме того, здесь придерживаются международных налоговых норм, в отличие от других налоговых гаваней.

Панама

Республика Панама привлекает тем, что обеспечивает превосходную защиту активов от арестов и судебных исков. Кроме того, там меньше государственных норм. Компаниям не требуются разрешения от правительства для распределения дивидендов, выпуска своих акций и тому подобное. Корпоративный налог взимается в размере 0% для доходов, которые поступают не из страны. Панамские корпорации могут заниматься той же деятельностью, что и в США, ЕС и Канаде.

Кипр

Членство Кипра в ЕС делает его идеальной страной для размещения офшорной компании, если вы планируете выход на европейские рынки. В отличие от других стран ЕС, здесь отсутствуют минимальные требования к капиталу. Вместе с тем Кипр не является частью автоматического обмена информацией (AEOI). Это означает, что если лицо открывает офшорный банковский счет здесь, то не обязано предоставлять информацию о нем.

Панама привлекает превосходной защитой активов. Фото: pixabay.com

Офшоры: за и против

Сторонники офшоров утверждают, что такие зоны улучшают приток капитала и способствуют международным хозяйственным операциям. Критики отмечают: возможность скрывать истинных бенефициаров приводит к тому, что офшоры часто используют для отмывания денег, сокрытия налоговых обязательств, в том числе государственными чиновниками.

В связи с этим на офшорные страны все больше давят в вопросе раскрытия данных. Например, швейцарцы известны своим строгим законодательством о конфиденциальности. Но Швейцария вынуждена была передать иностранным правительствам информацию о владельцах счетов, чтобы прекратить уклонение от уплаты налогов.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2019 году 100 стран автоматически поделились с налоговыми органами информации об офшорных счетах. Таким образом было раскрыто 84 миллиона счетов на сумму более 10 трлн евро. Международный валютный фонд заявил, что использование налоговых гаваней стоит правительствам во всем мире в 600 млрд долларов потерянных налогов ежегодно.

В общем по использованию офшоров действует такой подход: если человек управляет бизнесом или владеет недвижимостью в том же месте, где находится банковский счет, и полностью декларирует любой доход от этих источников, то поведение вполне соответствует закону.

Борьба с уклонением от уплаты налогов стала горячей темой после первого расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей в ноябре 2013 года, когда было обнаружено физ- и юрлиц, скрывающих активы в офшорах в 122 000 компаний. Кстати, в том же году расследование так называемого LuxLeaks ICIJ показало, что такие транснациональные корпорации, как Amazon, Apple, IKEA, Pepsi заключили тайные соглашения с правительством Люксембурга, чтобы избежать уплаты миллиардов долларов налогов.

Лидеры G20 предлагали бороться с корпоративными налоговыми гаванями установлением глобальной минимальной ставки корпоративного налога 15% для крупных транснациональных компаний. Этот план сделал бы менее выгодным использование офшоров и заставил бы бизнес платить больше налогов там, где он фактически работает. Однако эти предложения должны быть приняты Конгрессом США. Это кажется хитрым маневром, учитывая противодействие со стороны нескольких республиканских депутатов, которые говорят, что такие меры сделают американские фирмы менее конкурентоспособными. Несколько стран с низкими налогами также выступают против, объясняя: это может ограничить приток иностранных инвестиций.

Большинство стран ЕС одобрили новый общеблоковый инструмент прозрачности налогообложения, который нацелен на то, чтобы обязать компании с общим доходом около 750 млн евро, которые ведут бизнес в ЕС через дочерние фирмы, соблюдать те же правила, что и компании ЕС. Это объединение также ведет черный список налоговых гаваней. В списке Панама, Сейшельские острова, Фиджи и Виргинские острова США. Против них государства ЕС просят ввести санкции.