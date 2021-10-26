Премьер Молдовы опровергла информацию о соглашении с Украиной о поставках газа

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица опровергла информацию о подписании рамочного соглашения между молдавским госпредприятием Energocom и "Нафтогазом Украины" о возможной поставке 700 млн кубометров газа, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это ложная новость. Это неправда. Появилась ложная новость" , - сказала Наталья Гаврилица в интервью молдавскому телеканалу Pro TV.

Ранее сообщалось, что Energocom и "Нафтогаз" подписали рамочное соглашение о поставке 700 млн кубометров газа в случае, если возникнет такая необходимость.