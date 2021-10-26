"Холостяк" Макс Михайлюк отпраздновал день рождения

Максим Михайлюк отпраздновал день рождения. Шумную вечеринку для него организовала жена Даша, сообщает 24 Канал.

Одессит Максим Михайлюк, участвовавший в "Холостяке", с размахом отметил день рождения. Его жена Даша Хлыстун сняла зал в престижном ресторане на Днепре и пригласила близких друзей.

Фото из инстаграма "Холостяка"

Среди гостей был Григорий Решетник с женой Кристиной. Застолье с друзьями – не единственный сюрприз от Даши Хлыстун. Посреди празднования в зал вошел персонал ресторана с фейерверками и тортом со свечами, который стал главным украшением вечера. Все потому, что на нем было печенье с изображением Макса Михайлюка с дочкой Арианой и надпись: "С днем рождения, любимый папочка".

Фото из инстаграма "Холостяка"

"Спасибо любимой жене и друзьям за лучший день рождения. Я настолько был под впечатлениями от сюрприза, что забыл загадать желание. Пришлось снова зажигать свечи," , – поделился эмоциями Макс Михайлюк.

Для шумной вечеринки супруги выбрали парные наряды total black. Именинник был в рубашке и классических брюках, а модель – в кожаном мини-платье на одно плечо и высоких ботфортах.