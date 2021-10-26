Список вещей в доме, у которых есть срок годности

Все знают, что нужно внимательно следить за сроком годности продуктов, но многие из нас забывают, что у предметов домашнего обихода тоже есть свой срок службы. Чтобы не навредить здоровью, необходимо регулярно менять несколько вещей, сообщает Профиль.

Подушки и одеяла

Как правило, подушки отлично служат два-три года, после чего начинают деформироваться и уже не могут поддерживать голову и шею во время сна. Кроме того, в них разводятся бактерии и пылевые клещи, поэтому аксессуар необходимо вовремя менять.

Одеяла можно использовать 7-10 лет. Все зависит от ухода и того, как они хранятся.

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Матрас

Матрас служит около 8-10 лет. Во время использования его необходимо периодически чистить, причем делать это можно с помощью обычной соды. Эксперты советуют нанести порошок на влажную поверхность, дать высохнуть, а затем пропылесосить. Продлить срок службы матраса можно, переворачивая его пару раз в год.

Разделочные доски

На них также скапливается много бактерий. Особенно это касается досок для разделки мяса, поэтому менять их лучше раз в три года. Кроме того, эксперты рекомендуют не использовать разделочные доски для других продуктов, если они уже применялись для нарезки мяса.

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Специи

Как правило, специи нужно использовать в течение двух-трех лет. После этого срока их аромат становится менее выраженным, а некоторые свойства утрачиваются. Однако качество приправ также зависит от способа хранения: не рекомендуется держать специи во влажных местах и открытых контейнерах.