Чиновники КГГА украли миллионы на оцифровке документов

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц Департамента коммунальной собственности города Киева на коррупционных схемах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным оценкам, в результате преступных действий чиновников местный бюджет потерял 12 млн грн. Средства разворовывались из ресурсов, выделенных на цифровую трансформацию. А именно – на оцифровку технической документации объектов недвижимого имущества.

"Схема заключалась в махинациях по тендерным процедурам. Во первых, чиновники отдали победу в тендере на 40 млн гривен без какого-либо конкурса. Во вторых, фигуранты производства составляли смету услуг с заведомо завышенными показателями", — говорится в сообщении пресс-службы.

Деньги злоумышленники выводили через конвертационный центр, а именно – на банковские счета фиктивных предприятий.