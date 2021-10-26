Тренер показал, как накачать грудь с помощью фитнес-резинок

Для работы над собственным телом необязательно ходить в спортзал. Именно поэтому далее для тебя крутые упражнения, которые можно выполнять в собственном доме. На этот раз сосредоточим наше внимание на работе над грудью. И, что самое интересное – для нее тебе понадобятся только фитнес-резинки, сообщает 24 Канал.

Комплексом упражнений поделился фитнес-тренер Бенно Питерс.

"Почему большинству людей сложно построить круглую и мускулистую грудь? Потому что они часто делают не самые эффективные упражнения. Но с помощью правильных упражнений очень легко быстро увеличить грудь. Вот 4 суперэффективных упражнения с отягощением, которые помогут быстрее накачать грудь, " , – заметил тренер.

Эти упражнения следует делать после жима от груди. Но ты, конечно, можешь выполнять их как отдельный суперсет. Главное – не забыть разогреть свое тело.

1. Возведение рук с резинкой за спиной.

Тренер призывает делать паузу внутри каждого повторения. Затем тебе нужно скрестить руки над средней линией тела для оптимальной активации мышечных волокон.

Если хочешь усложнить задачу: делай паузы по 5 секунд в половине пути и тогда, когда вернешься в исходное положение.

Целевые мышцы: большая грудная мышца.

2. Подъем руки с резинкой.

Встань на резинку передней ногой, подними резинку прямо вверх, ладонью к телу. На уровне шеи потяни резинку в противоположную сторону.

Целевые мышцы: большая грудная мышца (ключица + грудина).

3. Жим от груди поочередно с резинкой.

Убедись, что резинка надежно закреплена за верхней частью спины. Теперь просто нажми вперед, меняя руки. Попробуй сжать грудь, когда рука полностью вытянута.

Целевые мышцы: большая грудная мышца.

4. Подъем рук узким хватом.

Возьми руки вместе и просто подними их прямо вверх, но не слишком высоко, иначе будут наращиваться мышцы плеч.

Целевые мышцы: большая грудинная (ключичная).

Смотри на видео, как правильно выполнять тренировки:



﻿ Работай над собой, выполняй каждое повторение максимально качественно и результат тебя порадует!