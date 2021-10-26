В Запорожской области запретили работу общественного транспорта

С понедельника, 25 октября, в Энергодаре Запорожской области полностью остановили общественный транспорт в связи с красным уровнем эпидемической опасности из-за Covid-19, сообщает Новое время.

Соответствующее решение было принято городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Предприятиям, осуществляющим перевозки работников служебным транспортом, рекомендовано разработать графики и маршруты перевозок таким образом, чтобы минимизировать контакт работников с другими жителями. Чтобы в дальнейшем энергодарцы имели возможность безопасно передвигаться общественным транспортом, управлению коммунальной собственности совместно с перевозчиками поручено принять меры по продолжению вакцинации водителей маршрутных автобусов", — заявили в ведомстве.

Ограничения на работу общественного транспорта продлятся до выхода города из красной зоны.