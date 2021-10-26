Рейтинг партий: кого поддерживают украинцы в октябре

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее время, то в парламент прошли бы политические партии "Слуга народа", "Евросолидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Наши", и "Сила и Честь". Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Электоральные ориентации граждан Украины (октябрь 2021)", проведенного социологической службой Центра Разумкова, сообщает Интерфакс-Украина.

"Наибольшую поддержку избирателей получили бы Политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 14% всех опрошенных, или 22% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать)", – говорится в пресс-релизе Центра Разумкова.

В нем отмечается, что за партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос 16% тех, кто примет участие в выборах и точно определился, за какую партию будет голосовать и 10% всех опрошенных. Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовы поддержать соответственно 13% и 8%, "Батькивщину" – 11% и 7%, "Наши" – 6% и 4%, "Силу и честь" – 6% и 4%.

Ниже проходного барьера оказались партии "Украинская стратегия Гройсмана" – за нее готовы проголосовать 4% определившихся с выбором избирателей и 2% всех респондентов, "Гражданская позиция" – 3% и 2% соответственно, Радикальная партия Олега Ляшко – 2,5% и 2%, вероятную партию Сергея Притулы – 2% и 2%, "Свободу" – 2% и 1%, "Партию Шария" – 2% и 1%, "Удар" – 1% и 1%. Другие политические силы набирают менее 1% голосов избирателей.

"По сравнению с концом июля-началом августа 2021 года снизилась электоральная поддержка партии "Слуга народа" (с 17% до 14% среди всех опрошенных). По сравнению с январем 2021 года снизился уровень электоральной поддержки партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (с 14% до 8% среди всех опрошенных), что частично может быть объяснено появлением в списке партий, который предлагался респондентам, ориентирующейся партии "Наши" на тот же сегмент избирателей, что и ОПЗЖ", – сообщают социологи.

Они уточняют, что по сравнению с январем 2021 года на статистически значимом уровне снизилась электоральная поддержка партии "Голос" (с 2% до 0,3% среди всех опрошенных) и "Оппозиционного блока" (с 0,9% до 0,3%), что также частично может быть объяснено появлением в опроснике соответственно Партии Сергея Притулы и партии "Наши".

"Уровень электоральной поддержки других политических партий с начала этого года не изменился на статистически значимом уровне", – резюмируют социологи.

Социологическое исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

В ходе исследования было опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3%.