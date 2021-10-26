"Я такого еще не видел": врач о новом "Дельта"-штамме коронавируса

В Украине распространяется новый мутированный штамм коронавируса "Дельта". Этот вариант вируса распространяется быстрее всех предыдущих, и является более заразным, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

"У нас есть новый штамм вируса, который просто мегабыстро распространяется, на который мы, медики, не рассчитывали" , – рассказал врач.

По его словам, избежать заражения новым штаммом коронавируса будет крайне сложно, поскольку он более заразен, чем предыдущий.

"То, что я вижу по пациентам, то я такого еще не видел – это настолько все стремительно в смысле распространения, и настолько четко это инфицирует человека, что здесь без комментариев. То есть, если раньше еще были шансы, что кто-то не заразился, то сейчас практически все заражаются" , – говорит медик.

По словам Жиравецкого, новый мутированный штамм коронавируса, зафиксированный на территории Великобритании, застал врасплох наших медиков и власть, поскольку он распространяется чрезвычайно стремительными темпами.