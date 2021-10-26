В НБУ назвали главную причину укрепления гривны

Главной причиной текущего укрепления курса гривны является благоприятная внешняя конъюнктура для основных товаров украинского экспорта. Цены на сталь и на агропромышленную продукцию в октябре сохранялись на рекордно высоких уровнях, заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметил Николайчук, дополнительное влияние имели высокие урожаи. Укрепление гривны обусловили также рост объемов денежных переводов из-за рубежа и экспорта ИТ-услуг, которые за 8 месяцев текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19% и 32% соответственно.

Комментируя действия НБУ, который несмотря на сокращение плановых ежедневных объемов интервенций по покупке валюты на межбанке до 5 млн долларов, в отдельные дни выкупал значительно большие суммы, Николайчук сказал: "Важно разобраться, с какой целью НБУ проводит интервенции на межбанке. Одной из них является пополнение резервов. Действительно, с августа плановый выкуп НБУ на межбанке с целью пополнения резервов установлен на уровне 5 млн долларов (ранее - 20 млн долларов). В то же время еще одной целью интервенций Национального банка является сглаживание чрезмерных колебаний на рынке" .

По его словам, политика НБУ плавающего курсообразования остается неизменной.

"Мы даем возможность рынку определять направление движения курса гривны и одновременно стараемся избежать ситуации, когда это изменение является слишком резким, сглаживая чрезмерные колебания интервенциями. Ситуация, сложившаяся в октябре, была именно такой. Поэтому мы увеличили выкуп валюты именно во избежание резких колебаний. Так, с начала октября, то есть за 10 рабочих дней, мы купили более 600 млн долларов" , - отметил Николайчук.

Отвечая на вопрос, видит ли НБУ потребность в увеличении планового объема выкупа валюты на межбанке для пополнения резервов, Николайчук заявил: "По нашим оценкам, на прогнозном горизонте резервы будут находиться на уровне около 30-31 млрд долларов. Даже с учетом запланированных выплат Национальным банком по кредиту Международного валютного фонда в следующем году мы ожидаем, что наш уровень резервов является вполне адекватным. Наша стратегия валютных интервенций и параметры, которых мы придерживаемся во время проведения интервенции, соответствуют таким прогнозам резервов" .

По его словам, по итогам 2021 года резервы составят около 31 млрд долларов.

"Ожидается, что до конца года Украина получит транш от МВФ в размере около 700 млн долларов. Кроме того, мы закладываем в наши прогнозы второй транш по линии макрофинансовой помощи от ЕС (600 млн евро) и кредит от Всемирного банка (350 млн долларов). Также мы прогнозируем, что Министерство финансов привлечет средства через размещение еврооблигаций" , - отметил Николайчук.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 18-23 октября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 350,10 млн долларов. НБУ проводил интервенции для сдерживания укрепления курса гривны. Тем не менее, доллар в течение недели упал до минимума с марта 2020 года - до 26,20 гривен.