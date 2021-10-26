В Европе стартовали продажи Opel Movano нового поколения

Немецкая компания Opel начала продажи в Европе нового поколения коммерческой модели Movano. Автомобиль создан в рамках кооперации с другими брендами концерна Stellantis, сообщает Обозреватель.

После создания концерна Stellantis все входящие в него компании активно сотрудничают между собой. Особенно это касается коммерческой продуктовой линейки. Свежим примером является появление нового поколения Opel Movano.

Немецкая компания Opel начала продажи в Европе нового поколения коммерческой модели Movano. Источник: Opel

Новинка является результатом так называемого "бейдж-инжиниринга", то есть фактически слегка видоизмененной версией представленных ранее Citroen Jumper, Fiat Ducato и Peugeot Boxer. Напомним, что прежнее поколение модели было "родственницей" французского Renault Master.

Opel Movano нового поколения предлагается покупателям в различных вариантах исполнения. Источник: Opel

Opel Movano нового поколения предлагается покупателям в различных вариантах исполнения. В зависимости от версии полная масса будет составлять от 3,5 до 4 тонн. На выбор предлагаются фургоны в четырех вариантах длины и трех вариантах высоты.

Салон Opel Movano. Источник: Opel

Под капотом располагается 2,2-литровый турбодизель мощностью от 120 до 165 л.с., а реализовать его потенциал поможет 6-ступенчатая "механика". Важно отметить, что впервые Movano получит версию на электротяге. Она оснащается 90-киловаттным электромотором и батареей на 37 или 70 кВтч. С первой пробег на одной зарядке в цикле WLTP составляет 116 км, а со второй – 247 км. Максимальная скорость "электрички" ограничена на отметке 100 км/ч.

eMovano оснащается 90-киловаттным электромотором и батареей на 37 или 70 кВтч. Источник: Opel

Стоимость нового поколения Opel Movano в Германии стартует с 32580 евро, а его аналог на электротяге обойдется минимум в 50490 евро с учетом государственной компенсации (7500 евро) на электротранспорт.