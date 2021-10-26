Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге – опрос

Если бы в Украине в ближайшее воскресенье проходили президентские выборы, то действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы 26% среди тех, кто намерен принять участие в голосовании. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 14 по 20 октября, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным исследования, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, наибольшее количество голосов в первом туре получил бы Зеленский (17% всех опрошенных, или 26% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).

На втором месте – пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. За него намерены проголосовать, соответственно, 9% и 14% опрошенных. За лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – соответственно, 7% и 12%.

За лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко – соответственно, 7% и 10%. За экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова – соответственно, 6% и 9%. За экс-нардепа Евгения Мураева – соответственно, 4% и 6%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 3% и 5%.

Следующим в рейтинге идет лидер "Украинской стратегии" Владимир Гройсман – за него готовы отдать свой голос 2% всех опрошенных и 3,5% среди тех, кто намерен принимать участие в выборах. За лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – соответственно, 2% и 3%.

За лидера Радикальной партии Олега Ляшко – соответственно, 2% и 2%. За шоумена Сергея Притулу – соответственно, 1,5% и 2%. За представителя Всеукраинского объединения "Свобода" Руслана Кошулинского – соответственно, 1% и 2%. За мэра Киева Виталия Кличко – соответственно, 1% и 1%.

"По сравнению с концом июля-началом августа 2021 года снизилась электоральная поддержка президента Зеленского (с 19,5% до 17% среди всех опрошенных). Также, по сравнению с январем, снизился уровень электоральной поддержки Бойко (с 13% до 7% среди всех опрошенных), что частично может быть связано с появлением в предлагавшемся респондентам списке кандидатов Мураева", – сообщили в Центре Разумкова.

Кроме того, в Центре отметили снижение рейтинга Порошенко и рост поддержки Разумкова.

"По сравнению с январем, снизился уровень электоральной поддержки Порошенко (с 12% до 9% среди всех опрошенных). С конца июля-начала августа вырос уровень электоральной поддержки Разумкова (с 2% до 6% среди всех опрошенных)", – говорят социологи.

Исследование проведено методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.