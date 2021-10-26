Facebook одновременно атаковали крупнейшие мировые СМИ

Вчера 17 крупнейших американских СМИ синхронно вышли с расследованиями против Facebook. Журналисты проанализировали внутренние документы компании, которые предала огласке бывшая сотрудница интернет-империи Цукерберга Френсис Хауген. Там очень много компромата. Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны"﻿.

"Руководство Facebook – иногда по прямым указаниям Цукерберга – приказывало не удалять посты, призывающие к насилию или травле", – пишут западные СМИ.

Как самый яркий пример, издания приводят призывы к штурму Капитолия в январе 2021 года, которые Facebook не банил.

Еще хуже ситуация в других странах – особенно, в арабских либо исламских. Там социальная сеть служила площадкой для торговли людьми, радикальных движений и нападок на меньшинства.

"В общем, наезд на Facebook получился очень серьезный. Впрочем, не исключено, что эта скоординированная атака имеет своей целью не исправить реальные проблемы в работе крупнейший в мире соцсети, которая действительно очень часто становится площадкой для разжигания ненависти. А поставить Facebook под более жесткий контроль нынешних американских властей. Вряд ли они довольны тем, что в ФБ достаточно активно присутствуют сторонники Трампа и прочие "неправильные" (с точки зрения Белого дома) персонажи", – пишет канал.

А это – миллионы людей. И, как пользователей, Цукерберг их терять, конечно, не хочет, считают на канале.