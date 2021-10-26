Sony представила смартфон с самой большой камерой

Sony анонсировала смартфон Xperia Pro-I, сообщает Лента.ру.

Флагманский аппарат выделяется наличием камеры, которая основана на самом большом датчике размером в один дюйм.

"Большая матрица работает при поддержке оригинального процессора сигнала изображения от Sony, обеспечивая высокую производительность для свободного творчества" , — говорится в сообщении компании.

Камера представленного аппарата состоит из трех объективов разрешением 12 мегапикселей каждый и 3D-сенсора iTOF. Гаджет поддерживает 12-битную съемку в RAW-формате и запись видео в 4K с частотой 120 кадров в секунду.

Xperia Pro-I основан на процессоре Snapdragon 888, имеет 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. Флагман оснащен 6,5-дюймовыйм OLED-дисплеем с частотой обновления 120 герц.

Смартфон имеет аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов, разъем для проводных наушников, поддержку технологии Dolby Atmos, гибридный слот на две сим-карты. Стоимость устройства в США составит 1799 долларов или около 133 тысяч рублей, продажи начнутся 28 октября. Российские цены будут объявлены дополнительно.

Ранее стало известно, что Sony будет продавать новые смартфоны без зарядного устройства на некоторых рынках. В частности, модель Xperia 10 III будет доступна на немецком рынке без зарядника, однако продавец сделает скидку в размере 10 евро.