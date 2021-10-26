Валютный рынок вторника: ход торгов

Крупные выплаты компенсации НДС экспортерам, начавшиеся в прошлую пятницу, второй день подряд оказывают влияние на работу межбанковского валютного рынка﻿.

Предложение валюты от экспортеров снизилось, и покупателям приходится постараться, чтобы купить доллары по приемлемой цене. К тому же, Национальный банк, вышедший утром с покупкой 5 млн долларов по цене 26,39 гривен, обозначил уровень поддержки и по сути подтолкнул курс вверх. После того, как котировки выросли до 26,45 гривен на покупке и 26,47 гривен на продаже, регулятор вновь появился на рынке, на этот раз с ордером на продажу по цене 26,46 гривен. Появление НБУ отрезвило спекулянтов и успокоило импортеров, и котировки начали снижаться, опустившись к концу обеденного перерыва до 26,41-26,43 гривен.

Курс наличного доллара в оптовых обменниках Киева продолжает тщательно отслеживать ситуацию на межбанке, четко повторяя малейшие колебания в ту или иную сторону. Утром «американца» продавали по 26,45-26,46 гривен, затем ценник подняли до 26,50-26,52 гривен, а как только Нацбанк вышел с продажей, цену начали опускать. После обеда доллар в Киеве можно купить по 26,47-26,48 гривен.

Евро на FOREX в первой половине дня вырос с 1,1593 до 1,1624 доллара, поскольку доллар в мире опять слабеет после вчерашнего очередного скачка вверх. Наличный евро сегодня в первой половине дня продавали по 30,60-30,65 гривен; из-за низкого спроса на европейскую валюту курс растет крайне неохотно, даже несмотря на рост наличного доллара и самого евро на FOREX.

Российский рубль в первой половине дня взлетел до 69,25 рублей за доллар и торгуется на самом высоком уровне с июня 2020 года. Наличный рубль в столице продолжает расти в цене: сегодня его продают уже по 3,73-3,76 гривен за 10 рублей.