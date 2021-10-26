Андре Тан в свой день рождения назвал значимые события

Дизайнер Андре Тан 26 октября отмечает день рождения, ему исполнилось 39 лет. В своем Instagram он опубликовал фото и рассказал о девяти самых значимых событиях в его жизни.

Среди своих достижение на первое место он поставил не успех в карьере, а рождение дочери.

«Когда Соня родилась, моя жизнь повернулась на 180 градусов. Став папой, я начал понимать, как же это все-таки бывает тяжело. Но зато те эмоции и та энергия, которую получаешь — бесценны! Желаю каждому мужчине пройти через это», — написал Андре Тан в Инстаграм.

Дизайнер отметил среди значимых событий свой первый показ коллекции Atelier-Andre Tan на Парижской Неделе Моды 2020 и приезд на его показ в Киеве Пэрис Хилтон.