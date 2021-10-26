В "Дії" появятся новые версии COVID-сертификатов

В Украине анонсировали запуск тестовых версий COVID-сертификатов в "Дії". Речь идет о документах, удостоверяющих выздоровление от коронавируса или результат отрицательного ПЦР-теста, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

В частности, для запуска тестовой версии сертификата о результате тестирования уже присоединили первую лабораторию к медицинской информационной системе.

Вместе с тем, запуск бета-тестирования сертификатов для тех, кто переболел на COVID-19 будет зависеть от того, насколько быстро произойдет интеграция лабораторий с системой и качеством данных лабораторий.

По словам министра, запуск новых функций планируют в течение 2-4 дней.

Напомним, вакцинированные украинцы могут сгенерировать в приложении как внутренний, так и международный COVID-сертификаты.

Отметим, что внутренний сертификат может быть двух цветов: в зависимости от количества полученных прививок от коронавируса.