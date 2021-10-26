Цукерберг рассказал о грядущих реформах в Facebook

Выступая на мероприятии, посвященном финансовым итогам третьего квартала, глава Facebook Марк Цукерберг, защищая свою соцсеть от многочисленных обвинений в том, что компания ставит прибыль выше безопасности людей, рассказал о новом стратегическом видении будущего платформы. Отныне она будет прежде всего учитывать интересы «молодых взрослых» — тех, кому от 18 до 29 лет, сообщает Хайтек+.

«Добросовестная критика помогает нам становиться лучше. Но на мой взгляд, мы наблюдаем скоординированную попытку избирательно использовать слитые документы, чтобы представить нашу компанию в ложном свете. На самом деле, у нас открытая культура, и мы поощряем обсуждения и исследования нашей работы, что позволяет нам продвигаться в решении многих сложных проблем, которые есть не только у нас», — сказал Цукерберг.

Нападки, о которых говорит Цукерберг, осуществляет консорциум из 17 американских СМИ, которые изучают десятки тысяч внутренних документов Facebook, раскрытых бышей сотрудницей компании Фрэнсис Хоген. Из них следует, что FB была в курсе негативного влияния соцсети на психическое здоровье и распространяла опасную дезинформацию. Несмотря на то, что компания предприняла шаги к исправлению, очевидно, она сделала это не достаточно быстро и решительно.

В ответ на эти обвинения Цукерберг заявил, что проблемы, которые переживает Facebook, на самом деле являются отражением проблем современного общества.

«Это значит, что что бы Facebook ни делала, нам ни за что не решить их в одиночку», — сказал он.

Так, поляризация граждан, по его словам, началась в США «еще до его рождения». А резонная потребность пользователей в приватности наталкивалась на требования правоохранительных органов, ведущих важные расследования. «Легко обвинять нас в том, что мы не решаем эту невозможную проблему, потому что сосредоточены на заработке денег, но реальность такова, что эти вопросы касаются прежде всего не нашего бизнеса, а поиска равновесия между различными общественными ценностями».

Глава соцсети призвал ввести законы, которые снимали бы с Facebook и подобных компаний бремя выбора между этими ценностями.

В конце своей речи Цукерберг анонсировал новое стратегическое видение будущего своей платформы. Вместо того чтобы сделать FB площадкой для максимально возможного числа людей, теперь он и его команда займутся ее модернизацией под «молодых взрослых», то есть 20-летних. Сервисы, предназначенные для более возрастных пользователей, будут развиваться медленее, заявил он.