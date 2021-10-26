Mazda MX-5 новой генерации сохранит ДВС

Мazda пообещала, что в новом поколении MX-5, как и прежде, не будут предлагать с электрической силовой установкой. Родстер укомплектуют бензиновыми моторами семейства Skyactiv-X. Такое решение якобы уже приняло руководство марки. Для Мазда чрезвычайно важно сохранить небольшой вес MX-5, а с электромотором это просто невозможно, сообщает Автоцентр.

По предварительной информации, модель новой генерации предложат с тремя бензиновыми моторами Skyactiv-X – 1,5, 2,0 и 2,5 литра. При этом за ужесточение экологических норм в Европе Mazda не переживает. Причина – нишевость модели. Она почти не влияет на средние показатели выбросов марки.

Летом нынешнего года насчет MX-5 была совершенно другая информация. Тогда все было совсем наоборот. По некоторым данным, родстер собирались электрифицировать, превратив в гибрид. Такой вариант развития событий идеально вписывался в общую картину электрификации всего модельного ряда к 2030 году.

Сейчас же многие говорят о том, что Мазда в скором времени изменит свое мнение насчет электрификации модели, и вернется к идее «мягкого» гибрида.