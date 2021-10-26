Во время пандемии COVID-19 исчез один из штаммов гриппа

Штамм гриппа В/Yamagata, один из четырех штаммов, регулярно включаемых в ежегодные прививки от гриппа, после начала пандемии COVID-19 полностью исчез. Об этом, ссылаясь на портал Medical Xpress, сообщает Интерфакс-Украина.

"Исследователи заявили, что ни один штамм B/Yamagata не был выделен или генетически секвенирован при отслеживании случаев гриппа с марта 2020 года, когда ковидные локдауны, по сути, положили конец сезону гриппа 2019-2020 годов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедший эпидсезон известен только 31 предполагаемый случай заболевания B/Yamagata, однако эти вирусы не были секвенированы, чтобы определить, действительно ли речь идет о данном штамме.

Уточняется, что B/Yamagata всегда имел тенденцию быть менее заразным, чем другие основные штаммы гриппа, и мутирует медленно: вакцина от него не обновлялась с 2015 года.

Эти факторы в сочетании с условиями пандемии COVID-19, возможно, способствовали сильному подавлению глобальной циркуляции B/Yamagata и потенциальному исчезновению этой линии, считают ученые.

Структура нынешней вакцины против гриппа включает четыре штамма: грипп A/H3N2 (Гонконг), грипп A/H1N1 (свиной), грипп B/Виктория и грипп B/Yamagata.

Штаммы гриппа А, как правило, более заразны и являются источником смертельных эпидемий, в то время как грипп В распространяется медленнее среди детей школьного возраста и подростков.