Возвращение скифского золота в Украину: РФ подаст апелляцию

Россия в ближайшее время подаст апелляцию в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по скифскому золоту. Об этом, со ссылкой на замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма Александра Молохова, сообщает Корреспондент.

По его словам, над этим работает команда голландских юристов.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине.

Как отметила министр культуры Крыма Арина Новосельская, решение суда Амстердама о возвращении скифского золота Украине противоречит всем действующим нормам международного права в сфере музейного дела.

Вместе с тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение Апелляционного суда в Амстердаме о возврате Украине экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" является правильным, так как возвращает Украине часть ее национального кода.