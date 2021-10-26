Вратарь сборной Украины дебютирует за Реал в чемпионате Испании

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин из-за проблем со здоровьем у основного вратаря клуба Тибо Куртуа может на этой неделе провести первый матч в сезоне, сообщает Новое время.

Хотя обследование не показало у Куртуа травмы, главный тренер Реала Карло Анчелотти планирует предоставить бельгийцу отдых в завтрашнем матче 11-го тура чемпионата Испании против Осасуны.

Таким образом, в воротах против Осасуны, вероятней всего, у Реала выйдет дублер Куртуа Андрей Лунин.

Матч с Осасуной может стать вторым в Реале для украинца и первым под руководством итальянского специалиста. Бывший голкипер Зари и Днепра дебютировал в составе Сливочных в январе текущего года в поединке Кубка Испании против Алькояно (1:2).