МВД хочет создать реестр оружия в начале 2022

Министерство внутренних дел планирует до конца 2021 года, максимум в начале 2022 года создать реестр оружия, сообщает Українські Новини.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время координационного совещания правоохранительных органов в Офисе генпрокурора.

"Я поставил задачу, чтобы до конца этого года, максимум начала следующего, в Украине заработал полноценный реестр оружия, который, к сожалению, не был создан за 30 лет Независимости", - заявил министр.

Также он надеется, что до конца года депутаты Верховной Рады примут в первом чтении законопроект об обращении оружия.

В свою очередь глава Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что для полиции стало дополнительным вызовом то, что преступники начали использовать почту для переправки оружия.

"Люди беспрепятственно пересылают как боеприпасы, так и запчасти к оружию", – отметил он.

При этом, Клименко утверждает, что за 9 месяцев было зарегистрировано правонарушений, связанных с торговлей оружия, на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам Клименко, проблемы есть и в сбыте вооружения военнослужащими.

Он добавил, что события на востоке Украины толкают военнослужащих на то, чтобы вывозить оружие и боеприпасы в мирную жизнь и этому нужно противодействовать.

За 9 месяцев полиция задокументировала более 120 фактов изъятия из незаконного обращения оружия и боеприпасов у действующих военных и бывших участников боевых действий.