Арахамия приписал Ди Каприо слова Сковороды
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что слова классика украинской литературы Григория Сковороды "Мир ловил меня, но не поймал" прозвучали в американском фильме "Поймай меня, если сможешь" с американским актером Леонардо ди Каприо в главной роли, сообщает Деловая столица.
Так, Арахамия отвечал на соответствующий вопрос о принадлежности этих слов в программе "Хард с Влащенко".
Также ведущая попросила депутата рассказать, как он понимает эти строки классика.
"Без понятия, кто автор. Мне, почему-то, пришло (на ум — "ДС"), что Леонардо ди Каприо (снимался — "ДС") в фильме "Поймай меня, если сможешь"", — сказал он.
Телеведущая напомнила, что это — слова Сковороды.
"Без понятия, какой контекст был у Сковороды. Может быть, потому что он хотел что-то выразить и показать народу, а они не этого поняли. Может быть, в таком контексте", — попытался объяснить строки писателя и философа депутат.