Арахамия приписал Ди Каприо слова Сковороды

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что слова классика украинской литературы Григория Сковороды "Мир ловил меня, но не поймал" прозвучали в американском фильме "Поймай меня, если сможешь" с американским актером Леонардо ди Каприо в главной роли, сообщает Деловая столица.

Так, Арахамия отвечал на соответствующий вопрос о принадлежности этих слов в программе "Хард с Влащенко".

Также ведущая попросила депутата рассказать, как он понимает эти строки классика.

"Без понятия, кто автор. Мне, почему-то, пришло (на ум — "ДС"), что Леонардо ди Каприо (снимался — "ДС") в фильме "Поймай меня, если сможешь"" , — сказал он.

Телеведущая напомнила, что это — слова Сковороды.