Арахамия приписал Ди Каприо слова Сковороды

Арахамия приписал Ди Каприо слова Сковороды

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что слова классика украинской литературы Григория Сковороды "Мир ловил меня, но не поймал" прозвучали в американском фильме "Поймай меня, если сможешь" с американским актером Леонардо ди Каприо в главной роли, сообщает Деловая столица.

Так, Арахамия отвечал на соответствующий вопрос о принадлежности этих слов в программе "Хард с Влащенко".

Также ведущая попросила депутата рассказать, как он понимает эти строки классика.

"Без понятия, кто автор. Мне, почему-то, пришло (на ум — "ДС"), что Леонардо ди Каприо (снимался — "ДС") в фильме "Поймай меня, если сможешь"", — сказал он.

Телеведущая напомнила, что это — слова Сковороды.

"Без понятия, какой контекст был у Сковороды. Может быть, потому что он хотел что-то выразить и показать народу, а они не этого поняли. Может быть, в таком контексте", — попытался объяснить строки писателя и философа депутат.

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