Кабмин обновил формулу определения стоимости поставок газа

Кабмин обновил формулу определения стоимости поставок газа

Кабинет министров изменил формулу, по которой определяется стоимость поставок газа поставщиком "последней надежды" (ППН). Изменения начали действовать с 1 октября, сообщает UBR.

Это предусмотрено постановлением правительства №1102 от 25 октября, которое вносит изменения в решение Кабмина №809 от 2015 года. Формула, определенная в этом постановлении, действовала до 30 сентября.

Также документ вносит изменения в "карантинное" постановление от 2020 года. Так, Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) с участием операторов газораспределительных систем (ГРС) должны обеспечить автоматическое включение в портфель ППН объемов газа, потребленных до 1 октября бюджетными и коммунальными учреждениями, у которых не было поставщика.

Также операторы ГРС должны внести в информационную платформу ОГТСУ данные о всех защищенных потребителях – населении, бюджетниках, коммунальных и медучреждениях, а также производителях тепла для указанных категорий.

Стоит отметить, что на данном этапе поставщиком "последней надежды" выступает газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

Новости

analytics