Кабмин обновил формулу определения стоимости поставок газа

Кабинет министров изменил формулу, по которой определяется стоимость поставок газа поставщиком "последней надежды" (ППН). Изменения начали действовать с 1 октября, сообщает UBR.

Это предусмотрено постановлением правительства №1102 от 25 октября, которое вносит изменения в решение Кабмина №809 от 2015 года. Формула, определенная в этом постановлении, действовала до 30 сентября.

Также документ вносит изменения в "карантинное" постановление от 2020 года. Так, Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) с участием операторов газораспределительных систем (ГРС) должны обеспечить автоматическое включение в портфель ППН объемов газа, потребленных до 1 октября бюджетными и коммунальными учреждениями, у которых не было поставщика.

Также операторы ГРС должны внести в информационную платформу ОГТСУ данные о всех защищенных потребителях – населении, бюджетниках, коммунальных и медучреждениях, а также производителях тепла для указанных категорий.

Стоит отметить, что на данном этапе поставщиком "последней надежды" выступает газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".