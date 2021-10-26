Против Кивы открыли новое дело: стрелял из автомата
Против народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ильи Кивы возбуждено уголовное производство по факту стрельбы из автомата. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает Вести.
15 октября депутат пустил салют и стрельбу в честь годовщины ликвидации Степана Бандеры.
"В отношении народного депутата у нас есть дела, и их, в принципе, в отношении этого народного депутата достаточно много. Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и о чем-то говорить и комментировать. Когда в подобных делах идет привлечение, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без них не о чем говорить. Когда у меня есть хотя бы промежуточный результат, то я об этом говорю", – прокомментировала Ирина Венедиктова.