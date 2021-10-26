Против Кивы открыли новое дело: стрелял из автомата

Против народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ильи Кивы возбуждено уголовное производство по факту стрельбы из автомата. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает Вести.

﻿15 октября депутат пустил салют и стрельбу в честь годовщины ликвидации Степана Бандеры.