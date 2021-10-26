В Одесской области 5-летняя девочка умерла от неустановленной болезни

В Одесской области из-за внезапной смерти 5-летнего ребенка приостановили работу детсада, сообщает УНИАН.

ЧП случилось в семье, проживающей в селе Долинское Ренийской общины. Ребенок посещал ясли-сад "Ромашка" Ренийского городского совета.

Согласно решению комиссии по ТЭБ и ЧС, заседание которой состоялось 25 октября, в связи со смертью 5-летней девочки от неустановленного пока что респираторного заболевания, вышеназванное учреждение подлежит закрытию до особого распоряжения. Администрации поручено организовать дистанционную работу детсада.

Респираторное заболевание неизвестного происхождения подтвердили в Центральной городской больнице Ренийского горсовета.

Как сообщил местный сайт "Рени-Одесса" в пятницу, 22 октября, девочка – из благополучной семьи.

В пятницу, 22 октября, ребенок внешне был здоров, а симптомы болезни проявились в минувшие выходные. Однако все произошло так быстро, что родители не успели обратиться за медицинской помощью. По предварительным данным, ребенок умер от пневмонии.

В семье – еще двое детей: старшие братья девочки учатся в 10 и 11-м классах.