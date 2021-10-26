В Иране кибератака парализовала работу АЗС

В результате кибератаки, направленной на работу автозаправочных станций Ирана, была выведена из строя правительственная система страны, которая управляет субсидиями на топливо, сообщает Деловая столица.

Государственное телевидение Ирана распространило заявление неназванного чиновника в Совете нацбезопасности страны, признавшего кибератаку спустя несколько часов после того, как появились фотографии длинных очередей на иранских АЗС.

"Я ждал несколько часов, пока заправки снова откроются, чтобы заполнить бак" , — сказал мотоциклист Фарзин, добавив, что такая ситуация на всех АЗС.

В то же время информационное агентство ISNA, впервые назвавшее эту ситуацию кибератакой, рассказало, что люди, пытавшиеся приобрести топливо на АЗС с помощью государственных карт, получали сообщения: "кибератака 64411".

Пока ни одна группировка не взяла ответственность за эту кибератаку, хотя она имеет сходство с некоторыми ранее произошедшими нападениями.