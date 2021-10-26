Ночные заморозки и солнце днем: прогноз погоды на 27 октября

В Украине продолжает постепенно холодать. Плюсовая температура ночью останется, преимущественно, только в Крыму и Одесской области. Дождей по-прежнему не прогнозируют. По всей стране будет сухая и ясная погода﻿.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

В среду, 27 октября, во всех западных, центральных, а также в большинстве южных областей Украины ожидается температура 9-12°С днем и от -3°С до 4°С ночью. В северных и восточных областях будет холоднее – около 8-11°С днем и от -7°С в Луганской области до 2°С на севере ночью. В Крыму, а также в Одесской и Винницкой областях обещают 11-13°С днем и от -1°С в Виннице до максимального по стране показателя в 10°С в Одессе ночью.

Дождей 27 октября все еще не ожидается, по всей стране будет сухо и солнечно с небольшой облачностью. В большинстве регионов ожидается ветер около 4-14 км/час в среднем, в Харьковской и Одесской областях – до 18 км/час. В центре и на западе дуть будет чуть сильнее – на уровне 7-18 км/час. И максимальная скорость ветра будет на севере страны – 14-22 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 27 октября в восточных, в большинстве западных, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 27 октября ожидается температура от 2°С до 11°С в течении дня, ветер 11-14 км/час и легкая облачность.