Изменений в составе украинской делегации в ТКГ не планируется

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы Украинской делегации в ТКГ Алексей Резников опроверг появившуюся в СМИ информацию о возможной замене действующего главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука на Сергея Левочкина, бывшего главу администра Януковича, сообщает Интерфакс-Украина.

"Эта информация не соответствует действительности. Никаких изменений в составе делегации в ТКГ не было и не планируется. Это чья-то бурная фантазия, не имеющая ничего общего с реальностью и не подкрепленная никакими фактами... Решение об изменениях в составе делегации, и в" Минску", и в "нормандской четверке", принимает президент и ни о каких ротациях речь не шла. В частности, в разрезе конкретной персоналии. Так что все это бессмысленные слухи" , - сообщил Резников в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что в настоящее время Леонида Кравчука временно заменяет его заместитель Александр Мережко.

"Работа продолжается. Особых ожиданий нет, иллюзий нет, но это не отменяет необходимости продолжать консультации и прилагать максимум усилий для проведения саммита "нормандской четверки"" , - сказал Резников.

Как сообщалось, в конце июня первый президент Украины глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

По словам представителя украинской делегации Алексея Арестовича, Кравчук сейчас проходит реабилитацию в Германии. Однако пока неизвестно, сможет ли он вернуться к исполнению обязанностей главы украинской делегации до конца года.