Стало известно, как боевые патроны попали в пистолет Болдуина

Участники съемочной группы фильма "Ржавчина", во время съемок которого известный актер Алек Болдуин застрелил оператора-украинку Галину Гатчинс, стреляли по мишеням из реквизитного оружия, заряженного боевыми патронами, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказала голливудская обозреватель Шэрон Вексмен, которая передала слова очевидцев.

"Так члены съемочной группы иногда проводят свободное время – это называется плинкинг, когда они идут на отдаленную территорию и стреляют по пивным жестянкам. Используются боевые патроны. Мы узнали, что это происходило и в то утро, когда застрелили Галину Гатчинс" , — рассказала Вексмен.

Как оказалось, именно из пистолета, которым упражнялись в плинкинге, впоследствии голливудский актер Алек Болдуин убил оператора.

По словам Вексмен, такой вид проведения свободного времени, когда люди стреляют по импровизированным и нестандартным мишеням, привычен на съемочной площадке.

Продюсеры фильма "Ржавчина" не прокомментировали данную информацию.