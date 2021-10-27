Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 октября 2021

День творческой и физической активности – прогноз наиболее ярких астрологических аспектов для каждого знака зодиака на Корреспондент.net, сообщает Корреспондент.

В среду, 27 октября, 21-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Рак. ﻿Луна в Раке – время стабильности и эмоциональной чувствительности. Подходит для создания уюта, домашней работы и заботы о близких. Также удаются дела, связанные с антиквариатом и юриспруденцией. С осторожностью нужно давать деньги взаймы. Решение серьезных вопросов лучше отложить.

27 октября – день творческой и физической активности. Полезна коллективная работа, путешествия, водные процедуры, прогулки на свежем воздухе, спорт.

В фазу Убывающей Луны начинает уменьшаться жизненная активность, возможна частая смена настроения. В этот период эмоционального и физического спада целесообразно заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 октября

Овен (21.03−19.04)

Овнов ждут испытания, из которых удастся выйти с честью. Звезды сулят прибыль и легкое решение материальных вопросов.

Телец (20.04−20.05)

Надежды Тельцов могут осуществиться самым неожиданным образом. Представители знака получат поддержку и помощь в любых начинаниях.

Близнецы (21.05−21.06)

Близнецы могут столкнуться со скукой и унынием, которые развеет общение с друзьями или интересная поездка. Звезды обещают дополнительный доход и новые знакомства.

Рак (22.06−22.07)

Раки почувствуют потребность побыть наедине с собой. Звезды советуют снизить активность, забыть о карьерных заботах и на время ограничить круг общения.

Лев (23.07−22.08)

День Львов пройдет удачно, если они не будут бросаться в крайности и последуют намеченному плану действий. Спокойствие и целеустремленность обеспечат наилучшие результаты.

Дева (23.08−22.09)

Звезды обещают Девам важный и ответственный день, который заложит фундамент карьерного роста. Наиболее сложные вопросы и дела придется решать самостоятельно.

Весы (23.09−22.10)

Оптимизм Весов откроет перед ними многие двери, однако нужно быть готовыми к напряженной работе и конкуренции. В течение дня эмоции будут зашкаливать, поэтому полезно "выпустить пар" в большой компании.

Скорпион (23.10−21.11)

У Скорпионов наступил день осуществления крупных перемен в жизни. Звезды откроют множество возможностей, поэтому важно разобраться в собственных желаниях и идти к цели.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцам удастся сохранить оптимизм и хорошее настроение несмотря на трудности. День подходит для покупок и общения.

Козерог (22.12−19.01)

Козерогов ожидает период большого профессионального и финансового успеха. При этом появится масса соблазнов, которым звезды советуют противостоять.

Водолей (20.01−18.02)

Водолеям не стоит торопиться, совершать экстравагантные поступки и ввязываться в авантюры. Звезды рекомендуют заняться текущими делами, а все долгосрочные проекты отложить на потом.

Рыбы (19.02−20.03)

Рыбы могут надеяться на успех во многих сферах деятельности. Им особенно легко будет проявить себя, завоевать успех и добиться популярности.