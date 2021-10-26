МИД пытался помешать визиту нардепов в США, – Гончаренко

Министерство иностранных дел пыталось сорвать визит народных депутатов-членов МФО "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" в США для обсуждения, в частности, проблем развития возобновляемой энергетики в Украине, сообщает Обозреватель.

"Делегация сама договаривалась о большинстве встреч с нашими партнерами в США. За 36 часов до вылета МИД отозвало ноту и посольство США было вынуждено отменить визы большинства членов делегации. После этого Посольство Украины в США начало связываться со всеми, с кем у нас были запланированы встречи и отменять их" , – заявил глава МФО нардеп Алексей Гончаренко.

Он добавил, что после огласки этой истории посольство начало манипулировать и "придумывать смешные оправдания".