В детском саду под Киевом прогремел взрыв (фото)

В Киевской области произошел взрыв на территории действующего детского сада, сообщает УНИАН.

Спасателям о случившемся сообщили днем 26 октября, после чего на место взрыва отправился дежурный караул из Василькова и пгт Калиновка. В совокупности - две машины и 10 спасателей.

ЧП произошло в селе Кодаки (Обуховский район), где по предварительной информации случился взрыв газа в смежном с котельной пищеблоке детсада "Вербиченька". Дальнейшего горения при этом не последовало.

Последствия взрыва на территории детсада в Кодаках / фото ГСЧС

В результате взрыва были разрушены стены пищеблока и перекрытия, однако ни о погибших, ни о пострадавших не сообщается.

На данный момент причина взрыва устанавливается.