Терехов выступил за нормализацию отношений с Россией

Кандидат в мэры Харькова, действующий и.о. городского головы, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов считает, что для Украины была бы выгодна нормализация отношений с Россией. Об этом он заявил в интервью журналистке Соне Кошкиной, сообщает Сегодня.

"Я очень хочу, чтобы у нас действительно нормализовались отношения с Российской Федерацией и было бы на самом деле это очень хорошо. Это дало бы очень много для Украины и для Харькова" , – заявил Терехов.

В то же время он отметил, что сейчас процесс нормализации отношений с РФ невозможен из-за аннексии Россией Крыма и ее участием в конфликте на Донбассе.

"Крым, Донецк, Луганск. Без решения этих вопросов нормализации отношений не может быть. Безусловно, они должны освободить, это же территориальная целостность Украины. Без решения этих вопросов – как можно подходить к решению других?" – сказал харьковский градоначальник.

Терехов также добавил, что сожалеет о том, что у Украины сегодня нет Крыма, Донецка и Луганска, и с этими территориями прервана связь. На вопрос журналистки, является ли Россия агрессором, Терехов ответил: "Да".