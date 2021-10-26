Евросоюз раскололся в вопросе реагирования на подорожание газа

Между странами Евросоюза усилились разногласия относительно ответа на подорожание энергоносителей. Некоторые государства добиваются пересмотра нормативно-правовой базы, а другие – возражают, сообщает UBR.

На фоне рекордного подорожания газа этой осенью большинство стран ЕС предпринимают экстренные меры, в том числе ограничение цен и субсидии.

Одновременно европейские государства пытаются согласовать более долгосрочный план для смягчения ценовых колебаний. По мнению Испании, Франции, Чехии и Греции, нужно более серьезно пересмотреть работу энергетических рынков ЕС.

"Не было согласованной позиции относительно того, следует ли принимать меры вмешательства на уровне ЕС или применять их во всех странах-членах" , – заявил министр инфраструктуры Словении Ерней Вртовец по итогам экстренного заседания министров стран-членов содружества.

Со своей стороны, Испания выступила за совместные закупки газа странами ЕС. Также она предложила, чтобы отдельные страны имели возможность отказаться от действующей в ЕС системы установления цен на электроэнергию.

Другие государства выступили против. Они опасаются пересмотра энергетического законодательства ЕС. Так, девять стран, включая Германию, опубликовали совместное заявление перед встречей. В обращении указано, что они не будут поддерживать реформы рынка электроэнергии.

Со свой стороны, Европейская комиссия анализирует структуру европейского рынка электроэнергии и собирает данные о поведении поставщиков газа после того, как некоторые страны обвинили российский "Газпром" в манипулировании рынком с целью повышения цен. Также комиссия оценит перспективы совместных закупок газа странами ЕС.

Как отметила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, нужно решить, кто будет покрывать затраты на закупку и хранение газа, а также вопрос транспортировки ресурса.