Золотая осень и шоколадная фабрика: Виктория и Дэвид Бекхэмы с детьми отдыхают в Калифорнии

Виктория и Дэвид Бекхэмы на днях устроили короткий семейный отдых. Они отправились в округ Напа, что в штате Калифорния. Там семья посетила местную шоколадную фабрику, сообщает 24 Канал.

Известный британский модельер Виктория Бекхэм и футболист Дэвид Бекхэм вместе с дочерью Харпер и сыном Крузом вместе провели несколько дней. Они отправились в новое для себя место – округ Напа в штате Калифорния.

Отдых семьи Бекхэмов

Сначала дизайнер с семьей посетила шоколадную фабрику Woodhouse Chocolate. Там семья весело провела время. 10-летняя Харпер собственноручно сделала из шоколада туфельку и украсила ее мелкими деталями.

Фото из инстаграм-сторис

Дэвид Бекхэм также занялся производством сладостей. Он сделал шарики из белого шоколада с темной начинкой. Жена сделала любимому комплимент и назвала его Вилли Вонкой.

Фото из инстаграм-сторис

На этом путешествие семьи Бекхэмов не завершилось. В Калифорнии они застали настоящую золотую осень. Дизайнер сфотографировалась с детьми – Харпер и Крузом на живописном фоне.

Фото из инстаграм-сторис

Фото из инстаграм-сторис

Уже вечером семейство ждал ужин в ресторане. Трогательным фото поцелуя с женой в заведении Дэвид Бекхэм поделился в инстаграме.

"Вечер свиданий. С детьми, которые слегка стесняются, когда их просят сфотографировать маму и папу. Спасибо Харпер за фотографию и извини, Круз, что заставил тебя смущаться," , – с юмором подписал фото звездный отец.