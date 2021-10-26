Минздрав расширил возможности для вакцинации детей в возрасте от 12 лет

В Министерстве здравоохранения расширили возможности для вакцинации детей в возрасте от 12 лет, а именно - независимо от принадлежности к группе риска при условии наличия прививок, которые отвечают возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал руководитель Национальной программы иммунизации, заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Украины Александр Заика.

"Опция по прививке детей не нова, поскольку она возникла сразу, как только Pfizer разрешил использовать свою вакцину для детей в возрасте от 12 лет. Это не значит, что мы не можем использовать другие вакцины. Это говорит о том, что исследование среди других вакцин еще продолжается, и, возможно, также они (производители вакцин) будут позволять использовать эти вакцины среди подростков. Единственное подтверждение есть от Pfizer, и в соответствии с изменениями в досье, которые они подают странам, страны изменяют инструкции и используют препарат в соответствии с измененными инструкциями. Такое изменение в инструкции произошло еще в июне, если я не ошибаюсь. Pfizer разрешили к использованию детям, и соответствующая рекомендация была предоставлена Национальной технической группой экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ)" , - пояснил он.

Он подчеркнул, что Минздрав разрешил вакцинировать детей от 12 лет.

"Но у нас остается фокус на приоритетные группы - возрастом 60+, кто не прививался, кто имеет сопутствующие патологии. В условиях ограниченного количества вакцин мы позволяли также детям, но при определенных условиях, которые имеют патологию или критически нуждаются в вакцинации, или имеют сопутствующие заболевания, и последствия COVID могут усугубить течение этого заболевания. Мы эту опцию сейчас сохраняем, но, учитывая, что мы имеем достаточное количество вакцин в Украине, мы продолжаем фокусироваться на приоритетных группах" , - пояснил Заика.

В то же время, по его словам, НТГЭИ пересмотрела рекомендации и расширила рекомендации для вакцинации детей от 12 лет.

"То есть, если есть обращение к врачу или ребенка, или в присутствии родителей, врач определяет необходимость прививки именно этого ребенка. Например, сопутствующая патология, о которой я говорил, или же ребенок выезжает за границу, и та страна, которая его принимает, требует сертификат или свидетельство о вакцинации. Или же ребенок вернулся из-за границы, получил первую прививку, и ему нужно через определенный интервал получить вторую прививку. То есть, мы не запрещаем и разрешаем вакцинировать таких детей" , - пояснил иммунолог.

Заика подчеркнул, что речь идет не о массовой вакцинации детей, и Минздрав не фокусируется сейчас на том, чтобы прививать максимальное количество детей в возрасте 12-17 лет.