Молдова закупает один миллион кубометров газа у Нидерландов

Один миллион кубических метров газа закупает Молдова у голландской компании Vitol, которая предложила наилучшие условия, сообщает Интерфакс-Украина.

Vitol выиграла тендер, объявленный во вторник утром молдавской государственной компанией Energocom, отметили в пресс-службе.

"Vitol, которая является одной из трех ведущих мировых перевозчиков нефтепродуктов, предложила наилучшие условия", - заявили в пресс-службе Агентства публичной собственности Молдовы.

Газ поступит в Молдову в течение дня 27 октября. Другие подробности сделки не сообщаются.

Как сообщалось, Молдова продолжает переговоры с "Газпромом" о заключении долгосрочного контракта. Согласно нынешнему контракту, заключенному на октябрь месяц, Молдова получает газ по цене $790 за тысячу кубических метров. При этом, контракт предусматривает получение республикой только 67% от необходимого объема. По этой причине, Молдова решила ежедневно закупать небольшой объем газа из альтернативных источников, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

Накануне Energocom подписала с польской компанией PGNiG контракт на пробную покупку одного миллиона кубометров природного газа. Газ поступил в Молдову во вторник. Цена сделки также на сообщалась, но власти заверили, что тариф, который будут платить граждане за природный газ, остается неизменным.