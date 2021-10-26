Украина впервые использовала ударные БПЛА Bayraktar
Сегодня, 26 октября, Украина впервые применила на Донбассе ударные беспилотники Bayraktar TB2, ранее закупленные в Турции, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил в своем Facebook волонтер Роман Доник.
"Ударные дроны Bayraktar были впервые задействованы для уничтожения вражеской артиллерии. Сегодня боевики с максимально возможной дальности (15+ км) обстреляли деревню Гранитное в Донецкой области. Обычными средствами обнаружить батарею не смогли. Далеко. Кроме того, наемники и оккупанты начали массированные обстрелы нашей артиллерии. В ответ для сохранения жизни воинов и гражданского населения была поднята БПЛА Bayraktar, была обнаружена батарея, и ракетой уничтожена одна пушка", — написал Доник.