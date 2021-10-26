Денисова собирается навестить Саакашвили в грузинской тюрьме

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова намерена посетить бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который находится в тюрьме Батуми, сообщает Деловая столица.

Об этом Денисова написала в своем Telegram-канале по итогам встречи с адвокатами Саакашвили.

"Защитники проинформировали меня о состоянии здоровья Михеила на 26-й день голодовки и необходимости оказания квалифицированной медицинской помощи в специализированном учреждении здравоохранения. Обсудили состояние рассмотрения уголовных дел в отношении Михеила и соблюдение его процессуальных прав" , — написала она.

В среду, 27 октября, Денисова намерена посетить Саакашвили в тюрьме.