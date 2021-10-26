Германия не обсуждала сертификацию "СП-2" с Украиной

Министерство экономики Германии направило федеральному регулятору заключение, в котором отметило, что "Северный поток-2" не будет представлять опасность для ЕС. Немецкое министерство предоставило этот вывод без обсуждений с Украиной, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"При этом министерство отмечает перечень стран, с которыми были проведены соответствующие консультации. Среди этих стран нет Украины. Это очень печально. Украина - один из основных транзитеров газа в Евросоюз. Мы можем рассказать, как сертификация оператора "Северного потока-2", при текущих условий, несет критическую угрозу для безопасности поставок газа в Германии и другие страны ЕС" , - заявил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Витренко подчеркнул, что после запуска "Северного потока-2" Россия может прекратить физический транзит через Украину.