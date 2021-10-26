Юрист назвал основную цель ограничений на переводы в ПриватБанке

Новые ограничения Приватбанка на перевод средств призваны сократить количество клиентов, чтобы в итоге уменьшить стоимость банка для дальнейшей продажи. Такую точку зрения выразил адвокат Ростислав Кравец, сообщает UBR.

"Это делается для того, чтобы клиенты потихоньку начали отток из Приватбанка, и чтобы его можно было подешевле продать новым иностранным друзьям, партнерам, инвесторам. Хотя, я думаю, что там навряд ли будут сильно иностранные" , – отметил юрист.

По его словам, каждый клиент должен задуматься, стоит ли ему работать с финучреждением, которое ограничивает возможность пользоваться банковскими продуктами.

Также он уточнил, что теперь пользователи картами Приватбанка могут осуществлять не более 100 переводов и получать столько же. Что касается международных операций, то лимит на отправление достигает 25, а на получение – 30 переводов.

При этом благотворительные организации смогут снимать лимиты, но для этого им каждые сутки нужно обращаться в службу поддержки.

Ранее в Приватбанке заявили, что новые месячные лимиты не затронут 99,7% клиентов. Так, большинство физических лиц выполняют не более 20 денежных переводов в месяц.