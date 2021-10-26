В организме умершего нардепа Полякова нашли еще одно вещество

Министерство внутренних дел Украины провело новую экспертизу по делу смерти народного депутата Антона Полякова. В организме нардепа нашли метадон и димедрол, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"Мы завершили одну из экспертиз и можем сказать, что это метадон с примесью димедрола, так называемый "уличный метадон". Димедрол усиливает действие наркотического вещества" , - ﻿заявил замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире "Громадское".

Енин подчеркнул, что эта смесь была добыта не в аптеке. Однако, как отметил представитель МВД, министерство не комментирует, как эти вещества попали в организм Полякова.

"На сегодня производство продолжается. Мы не расставили точки над "и". Мы не комментируем, как наркотическое вещество попало в организм Полякова" , - резюмировал он.

Напомним, Полякова нашли мертвым в Киеве ночью 8 октября. Автомобиль такси, в котором ехал нардеп, остановили патрульные за нарушение ПДД. Правоохранители обнаружили, что Поляков без сознания, но реанимировать его уже не смогли.