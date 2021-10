Как Россия возвращается в Украину: расследование британских журналистов

Издание EU Today (Бельгия) опубликовало репортаж с презентации расследования британского журналиста Тима Уайта. Деловая столица приводит его перевод, а также ссылку на сам фильм-расследование с украинскими субтитрами, сообщает Деловая столица.

Россия продолжает использовать деньги, мощных союзников в украинских региональных элитах и криминальных кругах, чтобы усил и ть свое присутствие в Украине, где ее влияние существенно ослабло после 2014 г. Также она удачно манипулирует связями в ближайшей среде президента Зеленского, чтобы осуществить свои планы

Таково основное мнение фильма-расследования Russia returns to Ukraine: oligarchs, criminals and local elites, презентация которого состоялась в Лондоне 26 октября.

Автор фильма — журналист-расследователь Тим Уайт, который известный резонансными фильмами о российских гибридных влияниях — Nothing but lies: Fighting fake news (разоблачение российской пропаганды и гибридных влияний Кремля), а также — One World Cup, One War, How Much Corruption (о теневом сотрудничестве с Россией при выборе страны-хозяина Мирового Кубка — 2018).

Иллюстрацией методов работы российских спецслужб стала ситуация в одном из ключевых промышленных центров – в городе Днепр. Наряду с другими стратегическими городами – Одессой и Харьковом, Днепр рассматривается Россией как один из рычагов влияния на ситуацию в Украине.

В 2014 г. здесь, еще до начала аннексии Крыма и войны на востоке Украины, пророссийские активисты подняли флаг Российской Федерации. Но город объединился и смог остановить наступление "русской весны", указывает Тим Уайт.

В 2015 г. горожане избрали мэром Бориса Филатова, который позиционировал себя патриотом и активным участником новой российско-украинской войны. Но за шесть лет у власти его методы и связи, на которые он опирается, дают основания полагать, что россияне активно вовлекают Филатова в свою игру.

Главный итог шестилетней каденции Филатова – Днепр фактически стал малоконтролируемым центральными властями. Такой анклав в центре Украины, где не действует украинская Конституция или законы. Яркая иллюстрация – давление на судебную ветвь власти. В июле Амур-Нижнеднепровский суд Днепра принял решение не в пользу городского совета и Борис Филатов приказал коммунальным службам отключить суд от коммуникаций. При этом публично кичился историей на своей странице в Facebook.

Пользуясь лазейками в украинских законах, городской голова Днепра легализовал собственную силовую структуру "Муниципальная стража", которую уже сейчас называют в Днепре просто — "частная армия" Филатова. Часто эта структура, финансируемая из городского бюджета ($2 млн США в год), подменяет функции полиции, хотя только государство имеет монопольное право на применение силы. В составе Стражи — криминальные элементы, настоящие "ветераны Антимайдана", участвовавшие в мятеже в Днепре 2014 г. (так называемая "русская весна"). Куратором "Муниципальной стражи" называют Михаила Кошляка, давнего партнера Филатова, владельца охранного бизнеса, а ныне депутата Днепропетровского облсовета от пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

При этом в городе фактически действует "теневая мэрия", возглавляемая Геннадием Корбаном, близким другом и бизнес-партнером Бориса Филатова. Корбана в Украине называют "Рейдером №1". В свое время его подозревали в похищении людей и хищениях средств, за что он был арестован. Еще он известен как человек, помогавший Игорю Коломойскому создавать его бизнес-империю. Коломойский находится под санкциями США за хищение средств Приватбанка, и нежелание украинских властей привлечь олигарха к ответственности является одним из основных камней преткновения в американо-украинских взаимоотношениях.

Как утверждают эксперты, сегодня все ключевые решения в Днепре фактически принимаются в фешенебельном комплексе "Амстердам", где проживает Корбан, вне демократических процедур и в интересах этой группировки.

В управление городом Филатов и Корбан привлекают людей с откровенно пророссийской политической ориентацией, практически прямой агентурой Москвы. Долгое время советником Филатова работал бывший глава Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерий Чернобук. Господин Чернобук известен тем, что во время аннексии Крыма 2014 г. заставлял своих коллег предать присягу Украине и переходить на сторону оккупационной администрации России.

Пророссийские силы помогают Филатову и в принятии подходящих для данной группы решений. После выборов 2020 г. в городском совете сформировалась коалиция, в которую рядом с партией "Пропозыция" (Филатов один из лидеров партии) вошла и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (лидер Виктор Медведчук – кум Владимира Путина).

В оппозиции к действующей властной команде – ветераны российско-украинской войны, предприниматели, общественные активисты, независимые СМИ. Давление на оппозицию Филатов производит с помощью бойцов "Муниципальной стражи". В 2018 г. десятки предпринимателей были жестоко избиты во время разрушения их магазинов коммунальными службами города. В июле 2021-го бойцы "Муниципальной стражи" напали на журналистов нескольких оппозиционных к Филатову телевизионных каналов, которые освещали незаконный демонтаж рекламных конструкций в городе. Один из операторов – Сергей Файзулин – попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

Тотальная концентрация власти в одних руках, показательное пренебрежение украинскими законами, нивелирование авторитета центральной власти – очень опасные сигналы. Подобное произошло перед началом боевых действий в Луганске и Донецке. Российские спецслужбы умело манипулируют настроениями и интересами региональных элит. И в нужный момент могут заставить кого угодно выбрать нужную им сторону.

Как долго Владимиру Зеленскому удается сохранять баланс между собственными интересами, потребностью защиты национальных интересов и аппетитами региональных элит, которые могут контролироваться государством – агрессором? Пока ответов на эти вопросы нет, заключает Тим Уайт.

Как отмечает автор расследования, это первый 30-минутный эпизод из цикла расследований о новых угрозах безопасности, возникающих из-за активизации сетей агентов Российской Федерации в Украине и других странах Восточной Европы. Он будет доступен для просмотра как на английском, так и на украинском языке на публичных платформах.