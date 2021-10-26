Европа может противостоять шантажу "Газпрома"

Европейская Комиссия имеет все рычаги для того, чтоб прекратить шантаж российского "Газпрома" на европейском газовом рынке, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Я считаю, что у Европы есть все аргументы и возможности противостоять шантажу со стороны "Газпрома". Кроме того, уже сегодня мы готовы начать поставки дополнительных объемов газа через нашу систему, если "Газпром" захочет увеличить поставки газа в Европу. Наши свободные мощности превышают мощности "Северного потока-2". Поэтому нет проблем обеспечить Европу газом из РФ, если она готова поставлять" , — сказал он.

Макогон выразил надежду, что шантаж России не увенчается успехом.